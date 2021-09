O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta terça-feira, 31, o senador Márcio Bittar para uma conversa em que agradeceu pelo trabalho conjunto na liberação de emendas para obras que chegam a todo o Acre.

O senador aproveitou para informar ao governador que irá realizar uma viagem por todos os municípios do estado, aproximando-se da população, ouvindo demandas e, principalmente, falando sobre as muitas obras grandes que estão sendo realizadas em parceria com o governo do Estado.

“O Acre tem orgulho de ter você lá no Senado Federal. Não nos decepcionou, pois a sua articulação e determinação o tornaram ‘o cara’ dos recursos aqui do nosso estado. De tantas obras que estamos fazendo, sem desmerecer os demais parlamentares e seus apoios, mas eu sou muito grato da grande maioria ao nosso senador, que é o Márcio Bittar”, declarou Gladson Cameli.