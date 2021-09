Educação prorroga prazo de inscrição para o Viver Ciência

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Inovação, prorrogou o prazo de inscrições para a 7ª Mostra Viver Ciência. Inicialmente, as inscrições se encerrariam nesta terça-feira, 31 de agosto, mas foram prorrogadas até o dia 16 de outubro.

Assim como as inscrições, a data de realização da Mostra, a segunda realizada virtualmente, também foi modificada. Anteriormente, estava programada para o período de 10 de setembro a 29 de outubro. Agora, será realizada no mês de dezembro, entre os dias 1º e 29.

A partir dessas mudanças, as escolas também ganharam mais tempo para realizar as inscrições e montar as equipes que irão participar do evento. Nesse caso, as equipes serão formadas por seis alunos e dois professores, em duas modalidades: ensino fundamental – anos finais, e ensino médio.

“Foi necessária a alteração nos prazos de realização e prorrogação das inscrições da Mostra Viver Ciência Virtual 2021. Assim, ela será realizada em dezembro e as atividades serão desenvolvidas toda quarta-feira. Com isso, as escolas terão mais tempo, sobretudo agora com o retorno das aulas híbridas”, afirmou a chefe do Departamento de Inovação, Raquele Nasserala.