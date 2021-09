O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 10ª Promotoria de Justiça Criminal, obteve a condenação de Antonio Gomes Gonçalves Filho, denunciado por ordenar o assassinato dos jovens Lucas Kennedy Freire de Souza e Richard Ximenes Rodrigues. O promotor de Justiça Carlos Pescador atuou no júri.

O crime ocorreu em dezembro de 2016, no bairro Adalberto Aragão, em Rio Branco. Conforme a denúncia do MPAC, as vítimas, que supostamente pertenciam a uma organização criminosa rival do mandante do crime, teriam sido escolhidas aleatoriamente e foram mortas para vingar um outro homicídio praticado anteriormente por integrantes da mesma facção e servir de exemplo a possíveis dissidentes.

Ainda segundo a denúncia, a mando do réu, três executores levaram as vítimas para o local dos fatos, onde foram agredidas fisicamente, torturadas psicologicamente e em seguida decapitadas e esquartejadas, com a ação sendo filmada para provar a vingança.

Após a execução, os executores fracionaram os corpos e, por fim, ocultaram-nos na mata, com o intuito de dificultar o trabalho da polícia. O texto da Promotoria ressalta que, além de ordenar o assassinato, Antonio Gomes controlava toda ação delituosa à distância, por contato telefônico.

Os jurados acataram integralmente a tese do MP acreano e condenaram o réu a uma sentença de 65 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por promover ou integrar organização criminosa. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer da sentença em liberdade.

