Prevenção ao Suicídio é tema de palestra da Seplag nesta quinta (2/9)

Dando continuidade ao II Ciclo de Palestras, voltadas para os servidores públicos, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação (Decap), abordará nesta quinta, 2, o tema Prevenção ao Suicídio – Valorização da Vida. A exposição também tratará da importância da campanha mundial Setembro Amarelo, que promove conscientização social sobre o tema.

A palestra será ministrada pela psicóloga Leidiane da Costa, pós-graduanda em Terapia Cognitivo-Comportamental e Gestão de Pessoas, que atua no Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab), com experiência em atendimento nas áreas de prevenção ao suicídio e fatores correlatos, como ansiedade e depressão.

Setembro foi escolhido porque no dia 10 que se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a data foi estabelecida em 2015, fundada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM).

As atividades do Setembro Amarelo trazem uma oportunidade especial de se falar sobre o suicídio e a saúde mental.

A palestra será online, por meio da plataforma Go To Webinar. Os servidores interessados em certificação deverão se inscrever na plataforma do Estado por meio do link:

http://servicos.seplag.ac.gov.br/capacitacao/course/view.php?id=129

Para pessoas que tenham interesse em assistir a palestra, mas sem a certificação ofertada para os servidores, basta acessar o link abaixo no dia 2 de setembro, às 15h.