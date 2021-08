Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta segunda-feira, 30, a Policia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) recuperou motocicleta, produto de roubo, abandonada na Boulevard Augusto Monteiro, bairro Quinze, região do 2° Distrito da capital.

O trabalho da equipe de investigação da DECORE possibilitou descobrir que o veículo estaria escondido em um galpão abandonado nas proximidades do bairro 15.

Após averiguação no local a equipe constatou que tratava-se de uma motocicleta que havia sido roubada no bairro Taquari, no inicio do mês de agosto.

O trabalho da equipe de investigação manteve contato com a vítima para a restituição do bem.