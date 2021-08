Mais de 27 mil atendimentos levaram saúde e cidadania às comunidades do Gregório

Mais de 2,7 mil atendimentos em saúde foram oferecidos na comunidade do Rio Gregório, em Tarauacá. A ação faz parte do cronograma do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e foi realizada na sexta-feira, 27, e sábado, 28, com equipe do programa Saúde Itinerante, que tem como missão levar assistência à saúde aos locais mais distantes.

A ação se deu em parceria com o Município, na Escola Francisco Napoleão de Araújo, onde foram realizadas consultas médicas, atendimentos em pediatria, enfermagem, serviço social e odontológico, além de realização de exames laboratoriais, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C; aplicação de vacinas de rotina e contra a Covid-19 e entrega de medicamentos.

Levar serviços de saúde e proporcionar um atendimento humanizado é a meta da gestão, destaca a secretária de Saúde, Paula Mariano: “Nosso objetivo maior é cuidar da nossa população, levando os atendimentos médicos necessários, olhando de perto, cuidando de perto, sem que o cidadão precise sair da sua cidade”.

Maria Auxiliadora Silva, dona de casa, levou a filha de 7 anos para atualizar a carteira de vacinação e agradece ao governo por levar a ação: “Durante a semana a gente fica muito na correria, cuidados com os filhos, a casa, os afazeres. O fim de semana é um momento em que a gente pode sair sem preocupação. Foi muito boa essa ação, porque a minha filha vai tomar as vacinas que faltam”, pontuou.