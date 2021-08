Léo comemora liberação de recursos para creche em Brasiléia

A obra começa no início de setembro. A creche vai atender mais de 200 crianças.

Os recursos para a construção de uma creche no bairro José Moreira, no município de Brasileia, já estão na conta da Prefeitura. O anuncio foi feito pelo deputado federal Leo de Brito (PT), autor da emenda no valor de R$ 801 mil, alocada ao Orçamento Geral da União (OGU) em 2019 junto ao Ministério da Defesa. O processo licitatório já foi concluído e a obra deverá começar na próxima semana.

Essa será a segunda creche de Brasileia e vai atender cerca de 200 crianças com idade de um ano e meio a três anos. O projeto contempla 03 salas de aula, 01 sala de descanso, sala de professores, coordenação, multimídia, refeitório, cozinha, depósito e banheiros.

“A educação é prioridade no nosso mandato, tenho lutado muito lá em Brasília para garantir investimentos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa creche vai beneficiar centenas de mães e pais de família, e garantir um ambiente educacional adequado e seguro para nossas crianças, fico muito feliz de poder contribuir com a realização desse sonho para o município e fazer história junto com a prefeita Fernanda, com a construção dessa que será a segunda creche de Brasileia”, disse.

Campeão de emendas para Brasileia

Durante o primeiro mandato de deputado federal, Leo de Brito foi o parlamentar que mais destinou recursos para Brasileia, foram mais de R$ 4 milhões de investimentos nas áreas de infraestrutura, esporte, educação e saúde. Além dessa creche, os valores destinados pelo parlamentar contemplaram o recapeamento de ruas, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação de um ginásio poliesportivo e a construção da Praça do Turista, inaugurada no mês de julho.

Quase cinco milhões em 2021

Somente em 2021 o deputado já destinou mais R$ 4,7 milhões que serão investidos na recuperação de ramais, construção de pontes e bueiros na área rural, na modernização do Centro Cultural Tião Dantas, na pavimentação de ruas e construção de calçadas e na equipagem do Conselho Tutelar.

“Eu tenho um carinho muito especial por Brasileia e gratidão também, no nosso primeiro mandato pudemos fazer muitas coisas boas pelo município, a parceria com a prefeita Fernanda Hassem tem dado muito certo, destinar emendas para Brasileia é ter a certeza da boa aplicação dos recursos públicos e que os benefícios chegam para quem mais precisa, nesse segundo mandato vamos trabalhar ainda mais para garantir os investimentos que o município tanto precisa, podem contar comigo!”, afirmou o parlamentar.