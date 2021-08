Lançada Coleção de Mapas Municipais 2020; saiba mais sobre o Acre

O IBGE lançou nesta segunda-feira (30) a Coleção de Mapas Municipais 2020 atualizados para toda a extensão do território nacional.

Os mapas municipais foram produzidos a partir da Malha Municipal Digital do IBGE e agregam todas as informações das bases territoriais, referência das principais estruturas territoriais e organização político-administrativa vigente no país

No intuito de colaborar com as operações censitárias, o produto divulgado hoje contempla os territórios dos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e do distrito estadual de Fernando de Noronha. Mais de 75% dos mapas foram retratados em escalas gráficas maiores ou iguais a 1:10.000 (onde cada centímetro equivale a 100 metros).

Acesse aqui os mapas municipais do Acre