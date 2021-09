Em Manoel Urbano, estudantes são certificados em Saúde Bucal

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr certificou os alunos do Curso Técnico em Saúde Bucal, residentes em Manoel Urbano.

Cerca de 15 educandos receberam seus certificados em uma solenidade realizada na sexta-feira, 27, no núcleo escolar que representa a Escola Técnica em Saúde (Etsus/AC) Maria Moreira da Rocha no município.

“Seguimos a orientação do nosso governador Gladson Cameli, para continuar gerando oportunidades para os acreanos. Eis mais um exemplo de novos profissionais que estão aptos para o mercado de trabalho”, destaca o diretor-presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

As aulas práticas e teóricas dos cursos foram ofertadas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O público-alvo são estudantes do ensino médio da rede pública, trabalhadores e beneficiários dos programas federais.

Na oportunidade, a coordenadora-geral da Etsus, Aldenice Ferreira, dirigiu o ato de outorga de grau para os formandos de Plácido de Castro, oriundos da turma de 2017, que concluíram os estudos este ano, devido ao período de pandemia da Covid-19.

“O nosso propósito é concretizar os sonhos dos nossos alunos por meio da qualificação profissional de excelência, em nível técnico. Assim, contribuímos com a vida profissional deles, com a certificação de um curso que tem a marca do governo, o que expressa confiança e credibilidade”, disse a coordenadora.