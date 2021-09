O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) anunciou nesta segunda-feira (30) que está instalando um conjunto motobomba mais potente Estação de Tratamento de Água em Rio Branco.

A meta é manter a produção próxima a 1.600 litros por segundo (590 na ETA I e 958 na ETAII), vazão ideal para atender a necessidade de consumo da população.

“O nível baixo do rio exige mais dos equipamentos da captação, mas todo esforço continua sendo feito para que as estações de tratamento de água continuem operando com capacidade total”, observou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

O Rio Acre apresentou nas útimas 24 horas uma pequena elevação, de 5cm, de acordo com a última leitura, saindo de 1,33 metro para 1,38 metro, de acordo com a Defesa Civill, insuficiente para a captação normal.

O Depasa pede “uso consciente” da água.