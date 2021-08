Do Teletime –

A cidade de Florianópolis tem a melhor relação de habitantes por antena entre as capitais brasileiras, com uma infraestrutura para cada 1.039 usuários. Vitória e Brasília completam o pódio, enquanto Fortaleza, Salvador e Rio Branco figuram nas últimas colocações.

O levantamento foi apresentado pela Abrintel durante live do movimento Antene-Se realizada nesta segunda-feira, 30. Os dados consideram informações populacionais do Censo de 2010.

“Não tem nenhuma capital com média de habitantes por antena abaixo de mil”, apontou o presidente da Abrintel, Luciano Stutz – não sem complementar que ainda assim, existem desigualdades entre os números.

“A melhor colocada é Florianópolis, com 1.039 habitantes por antena. O Rio de Janeiro recebeu tratamento por conta das Olimpíadas de 2016, com 1.489. Mas também temos Boa Vista com 2.256, Fortaleza com 2.628 e outras cidades que precisam de trabalho de modernização para mudar esse panorama”.

Ainda segundo Stutz, países com “boa conectividade” tem a média de usuários por infraestrutura de até mil. No “ápice” do 4G em 2018, os EUA contavam com 940 habitantes por antena, notou o presidente da associação das operadoras de torres.

Veja a lista completa de habitantes por antena entre as capitais: