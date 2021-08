Vereadores e conselho debatem situação da saúde em Feijó

A presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), Dra. Leuda Dávalos, recebeu vereadores do município de Feijó, no interior do Estado, nesta quinta-feira (26), para falar sobre a situação da Maternidade da cidade. Entre os parlamentares estavam a Doutora Cléo (Solidariedade), Leildo (DEM), e Ronaldo Reis (PSD). Após serem constatadas irregularidades em fiscalização feita pela autarquia na unidade de saúde e passado prazo para regularização, o CRM chegou a estudar uma possível interdição ética do local, para preservar o ato médico. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) solicitou dilação de prazo e o CRM concedeu mais 30 dias para que o governo se manifeste sobre as medidas que foram adotadas para sanar os problemas e as recomendações feitas pela autarquia. Até lá, o Conselho suspendeu o processo de interdição ética da unidade de saúde. Os vereadores se colocaram à disposição para contribuir com o que for possível e solicitaram que a unidade não seja interditada. A presidente do CRM explicou a atual situação e os encaminhamentos dados pelo Conselho para que as inconformidades constatadas sejam corrigidas e, com isso, o atendimento de saúde à população de Feijó seja garantido com qualidade e que os profissionais tenham as condições mínimas para atuar com segurança.