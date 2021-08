Sobre Jesus, feijão, livros, fuzis: por uma Revolução do Amor

Jesus de Nazaré, a razão de viver e morrer de todo cristão, viajava da periférica Galileia para a capital Jerusalém. Obrigatoriamente teria que passar pela terra dos samaritanos, os quais não se davam bem.

Chegando à noite, Jesus e seus amigos pediram permissão para pousar nas redondezas. Foram expulsos, enxotados de lá.

João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, ficou indignado e deu uma sugestão a Jesus: “Mestre vamos fazer como profeta Elias que clamou e Javé e Ele mandou fogo dos céus na batalha contra os 400 profetas de Baal. Todos foram mortos.

João, que no futuro se tornaria o “Apóstolo do Amor”, queria que todos os moradores do vilarejo fossem queimados vivos pelo simples fato de terem negado o pouso a Jesus e seus amigos. Jesus lhe respondeu:

“De que espírito você é, João”? Ou seja, o que tem dentro de você de Deus para querer fazer mal a essas pobres pessoas?

João e os amigos passaram cerca de três anos vivendo intensamente com Jesus. Viram e sentiram experiências que nenhum outro homem experimentou na face da terra: A revolução do amor!

Jesus os ensinou sobre a revolução da não violência em vários episódios, por exemplo, ao dizer “Não resistais ao mal”; “Temam os que podem destruir alma e não o corpo”; “Se alguém de bater na face, oferece-lhe a outra”; “Se tomaram a tua túnica, entrega também a capa”, “Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas”; “Ama o teu inimigo”; “Pedro guarda tua espada”; E, por fim, aos seus algozes na cruz: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”. Todos os que amaram a Jesus entregaram suas vidas por Ele.

Quem, em algum dia de sua vida miserável experimentou o amor de Jesus, seu perdão e seu Espírito não troca um prato de feijão e livros por um fuzil. A Palavra de Jesus é alimento e espada! O que é um fuzil?