Mutirão alcança 800 pessoas na comunidade Nova Aldeia, em Senador Guiomard

Do ac24horas –

Nessa semana a comunidade rural Nova Aldeia, situada no ramal da Limeira, em Senador Guiomard, foi protagonista no quesito de ações de saúde. Uma série de serviços de primeira necessidade foi oferecida aos moradores do local. Atendimento à saúde, educação, assistência social e meio ambiente e apoio jurídico, tudo no mesmo espaço e a disposição que quisesse.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, acompanhou o resultado do trabalho dos agentes de saúde que chegaram a andar até 20 quilômetros para anunciar serviço público aos moradores da comunidade.

A coordenação e organização do prefeitura na Comunidade, nome do projeto, foi da prefeitura de Senador Guiomard, que prometeu pelo menos uma vez por mês levar toda estrutura da prefeitura às localidades mais distantes, onde os moradores têm poucas oportunidades de saírem de suas casas.

O atendimento começou às 8h da manhã e só parou no fim da tarde deste sábado.