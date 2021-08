O voluntariado é doar-se para uma boa causa, dedicando tempo em favor de ações positivas, gratuitamente e sem receber nada em troca. Por isso, em alusão ao Dia do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, o Governo do Acre realizou uma grande ação na Comunidade Vila Maria, na BR 364, em Rio Branco.

Orientações de saúde, vacinas, assistência social, jurídica, agendamento de serviços, entrega de cestas básicas e kits de higiene bucal foram alguns dos serviços ofertados na manhã deste sábado, 28, durante o evento. O público-alvo da ação foram as 140 famílias que moram na região.

“A nossa comunidade tem 90% de seus moradores em situação de vulnerabilidade social. Toda ajuda que vem em benefício da comunidade é bem-vinda, sem dúvidas essa ação do governo vai beneficiar as pessoas da comunidade que precisam dessa assistência, principalmente por alguns não conseguirem ou não terem condições de ir procurar por esses serviços”, agradeceu o presidente do bairro, Mestre Caboquinho.

Recebida com uma saudação do grupo Acre Brasil Capoeira, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, agradeceu a participação de todos os atores envolvidos no evento e destacou a importante atuação da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, nas ações de voluntariado no país e sua atenção especial com o Acre.

“É uma felicidade e uma satisfação poder comemorar aqui na comunidade esse dia. Não poderia deixar de agradecer a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que destinou doações por meio do Pátria Voluntária quando estávamos passando por momentos críticos em nosso estado, nas enchentes e nas crises migratórias. Com o comprometimento de todas as secretarias podemos realizar essa ação tão importante e benéfica para a população dessa comunidade. Trabalho com amor, sem esperar nada em troca, esse é o significado do voluntariado”, enfatizou Ana Paula Cameli.

As famílias cadastradas receberam cestas básicas, hipoclorito de sódio, kits de higiene bucal e as crianças foram presenteadas com lanches.

Assistência Social e Direitos Humanos

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) alinhada ao Gabinete da primeira-dama, foram os principais executores da ação, convocando os demais atores para a atuação junto à comunidade. Além da articulação, a secretaria disponibilizou serviços, como: Registro Civil, políticas públicas para mulheres, garantia de direitos, orientações sobre programas sociais; Bolsa Família, Auxílio Emergencial e Auxílio do Bem.

“Para nós é uma alegria estarmos aqui como voluntários e como equipe de Estado. Estamos trabalhando neste formato de acompanhar as comunidades, levando nossos serviços para as pessoas, sendo que o bairro já está sendo acompanhado pela equipe da SEASDHM. Meus agradecimentos aos voluntários que tem se doado com amor ao próximo”, destacou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) levou o programa Saúde na Escola, com palestras sobre educação bucal, orientação sobre aleitamento materno, entrega de kits de higiene bucal e vigilância epidemiológica com entrega de hipoclorito, além de vacinas contra a Covid-19, gripe e demais doenças.

“Estamos com várias equipes atuando no evento, é um prazer muito grande estarmos envolvidos e levando o melhor para a nossa população”, enfatizou a secretária Paula Mariano.

OCA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), ofertou informações de serviços, agendamento para carteira de identidade, orientações sobre CPF, seguro desemprego e carteira de trabalho.

“Esse projeto é muito importante, de fato, algumas pessoas não sabem como ter acesso aos serviços. Assim, levamos essa ação até as comunidades, dando informações e orientações. Os moradores já estão saindo daqui com os agendamentos marcados para os serviços que necessitam”, pontuou a diretora da OCA, Francisca Brito.

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) está estudando a área para disponibilizar água para os moradores que não tem água encanada.

“Nossa estratégia emergencial é disponibilizar dois caminhões pipas para atender a população e realizar um estudo para a ampliação de rede de abastecimento”, explicou a presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Seict

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) disponibilizou voluntários para auxiliar na ação e prestou orientações sobre o Sistema Nacional de Empregos (Sine/AC).