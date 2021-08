Vereador vai ao MP para Bocalom cumprir lei do tempo de Angelim

O vereador Arnaldo Barros (Podemos) durante a sessão desta quinta-feira, 26, afirmou que acionará o Ministério Público do Acre (MPAC) para fazer a gestão do prefeito, Tião Bocalom, cumprir a Lei que dispõe sobre a contratação de intérpretes de libras nas repartições públicas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade de Referência de Atendimento da Capital (URAPs) na capital.

O parlamentar destacou a dificuldade que a comunidade surda enfrenta no dia a dia, onde muitas vezes é necessário pagar a quantia de R$ 100,00 para ter um intérprete como acompanhante.

“Em Rio Branco, são mais de duas mil pessoas surdas. Quando um surdo vai à unidade de saúde ou algo do tipo, eles desembolsam no mínimo R$ 100,00 para um intérprete acompanhá-los. Precisamos que essa Lei seja cumprida e eu vou acionar o Ministério Público do Acre para fazer a gestão cumprir essa lei”, afirmou

A Lei Municipal de Acessibilidade n° 1.954/2012 está em vigor desde de 2012, foi sancionada pelo ex-prefeito Angelim (PT).