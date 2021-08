TCU+Cidades vai debater transformação digital na educação municipal

O Diálogo Público: Transformação Digital na Educação Municipal abordará as oportunidades e desafios da oferta de infraestrutura e tecnologias no retorno às aulas presencias, além de discutir a adoção de modelo híbrido.

O evento será composto de dois painéis. O primeiro terá foco na gestão em educação, com palestras sobre conectividade nas escolas, programas de acesso à internet e as respectivas prestações de contas, entre outros. Para falar nesse painel, haverá a participação da Fundação Lemann, da União dos Secretários Municipais da Educação, do Ministério das Comunicações e do Ministério da Economia.

O segundo painel trará casos concretos e experiências de cidades no retorno às aulas no modelo híbrido e seus desafios relacionados à tecnologia. O TCU+Cidades vai apresentar como algumas localidades venceram as dificuldades utilizando conectividade e equipando professores e estudantes no modelo híbrido.