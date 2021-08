Praga do Cacau entrou no Acre pelo Peru e Idaf monta barreira no Liberdade para impedir avanço da doença

A partir desta segunda-feira (30) o Idaf e a Polícia Militar implantarão barreira sanitária fixa próxima ao Rio Liberdade visando evitar o escoamento de produtos que possivelmente estejam infectados pelo fungo que causa a Praga do Cacau no Acre.

O Acre e outras regiões estão sob emergência fitossanitária decretada pelo Ministério da Agricultura. No último dia 8 de julho, a notícia da existência de casos de monilíase, doença causada pelo fungo Moniliophthora roreri gerou preocupação em autoridades estaduais e nacionais. Os ataques a pomares de cacau e cupuaçu, identificados na área urbana de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima foram os registros dos primeiros focos da doença vegetal no Brasil.

A partir disso, o governo do Acre, por meio do Idaf, em parceria com o Ministério da Agricultura realizou uma força-tarefa para identificar a via de acesso do fungo Moniliophthora roreri ao país e a sua trajetória para definir ações e erradicar os focos.

Na última quinta-feira, 26 de agosto, técnicos envolvidos com a questão debateram o panorama no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. As equipes expuseram o monitoramento que vem sendo feito dos focos da doença.

Segundo o levantamento, pessoas que carregavam material vegetal contaminado trouxeram, possivelmente, o fungo do Peru para o Brasil. O estudo aponta ainda a existência de um foco principal, que compreende quatro propriedades de Mâncio Lima, e outro secundário, registrado em duas propriedades de Cruzeiro do Sul.

O diretor do Departamento Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Mapa, Carlos Goulart, relata que o quadro atual da doença é de relativa tranquilidade e que o próximo passo será delimitar a área afetada pela praga na região.