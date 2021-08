Estado realiza transporte aéreo de medicamentos a municípios isolados

Agência de Notícias do Acre –

A parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) garantiram nesta quinta-feira, 26, o transporte de medicamentos e passageiros aos municípios isolados de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A Sesacre executou o envio de medicamentos para as localidades, e a Rede de Frio Estadual realizou o embarque de vacinas contra a Covid-19.

“Enviamos 1.200 doses para Porto Walter e 570 doses para Marechal Thaumaturgo”, explica a gerente da Rede de Frio, Renata Quilles.

O comandante do Harpia 3, o tenente-coronel, Carlos Augusto Negreiros, explica que a aeronave está na regional do Juruá a disposição para atender essas demandas a pedido do governador, e que, além das entregas foi feito o transporte de passageiros.

“Levamos uma médica para o município de Marechal Thaumaturgo e uma paciente grávida que estava no município e precisou ser transferida para Cruzeiro do Sul sendo encaminhada a maternidade do Juruá, explica o comandante.