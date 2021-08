Estudo sugere quem são os principais transmissores da Covid-19

Uma pesquisa do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco (CEGH-CEL) descobriu que os homens podem ser os principais transmissores do SARS-CoV-2. O trabalho se desenrolou com base em um levantamento epidemiológico com 1.744 casais brasileiros.

Uma pesquisa do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco (CEGH-CEL) descobriu que os homens podem ser os principais transmissores do SARS-CoV-2. O trabalho se desenrolou com base em um levantamento epidemiológico com 1.744 casais brasileiros. O estudo apontou que homens apresentam uma carga viral na saliva cerca de dez vezes maior do que mulheres, até os 48 anos. Os pesquisadores também ouviram relatos de casais em que a mulher foi infectada pelo SARS-CoV-2 e apresentou sintomas leves ou moderados, enquanto o homem permaneceu assintomático. Ainda foi analisada a transmissão do vírus em casais que moraram juntos durante o período da infecção sem adotar medidas de proteção. A combinação dos dados coletados mostrou que os homens foram os primeiros ou únicos infectados na maioria dos casos.O grupo também analisou o material genético de casais em que apenas um dos cônjuges foi infectado pelo SARS-CoV-2, embora ambos tenham sido expostos, para entender por que algumas pessoas são naturalmente resistentes à infecção, e chegou à conclusão que variantes genômicas mais frequentes nos parceiros suscetíveis levariam à produção de moléculas que inibem a ativação das células de defesa conhecidas como exterminadoras naturais, ou “natural killers”