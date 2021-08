O salário mínimo pode aumentar R$ 70 no próximo ano. Segundo previsão do governo federal, o valor deve subir de R$ 1.100 para R$ 1.170 em 2022. A alteração deve ser apresentada no Orçamento para 2022 até dia 31 de agosto.Para implementar o reajuste, o Ministério da Economia trabalha com a taxa de 6,2%, acima do teto da meta para este ano, que era de 5,25%. Apesar da elevação, o valor ainda ficará defasado, uma vez que há uma previsão de inflação de 7,11% até o final do ano.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que baliza o reajuste do salário mínimo, deve terminar o ano perto de 8%, segundo estimativas do Ibre FGV (Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas). O valor ultrapassa os 6,2% pensados pelo governo.

Esse aumento abaixo da inflação e das estimativas de elevação contraria a Constituição, que prevê um reajuste que mantenha o poder de compra do trabalhado.

Em 2020, a mudança no valor também ficou abaixo do previsto. Conforme dados do INPC divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o valor do salário mínimo de 2021 deveria ser de R$ 1.102.