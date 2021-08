Hospital de Brasiléia não tem EPI, diz Sindicato dos Médicos

Em visita de rotina ao Hospital Raimundo Chaar, no dia 19 de agosto a diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) encontrou uma série de problemas que dificultam o trabalho dos médicos. No local, faltavam luvas para procedimentos e medicamentos.

Na relação de itens em falta estavam ainda outros equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados para proteger os profissionais contra o coronavírus durante o atendimento. Os associados ainda se queixaram da falta de segurança no local de trabalho.

Segundo a Diretoria do Sindmed-AC, também não constavam na unidade os remédios: transamin, hidralazina, midazolam, flumazenil, metronidazol, dobutamina e dopamina.

Todos os problemas farão parte de um relatório que será apresentado ao Ministério Público Estadual (MPE).