O Projeto de Lei enviado pelo governo à ALEAC, no valor em torno de R$ 44 milhões, que prevê a compra de notebooks e planos de internet, destinados aos professores da rede estadual, é uma luta de vários protagonistas, que acabou por ter um final feliz.

Um deles é o governador Gladson Cameli, que teve sensibilidade com o pleito do magistério, que usou recursos próprios para manter a comunicação com os alunos durante a pandemia.

O outro protagonista é a secretária de Educação, Socorro Neri, que conseguiu destravar a pauta desta luta. Também tem o seu quinhão neste PL, o SINTEAC, que lutou muito pela demanda.

E, o outro foi o deputado Daniel Zen (PT), que transformou esta pauta num debate permanente no plenário da Assembleia Legislativa, com cobranças ao governo para a sua viabilização. Zen ainda melhorou o PL, com a apresentação de um substitutivo que incluiu no plano os professores temporários/provisórios, e ainda os profissionais de Educação Especial e dos centros e núcleos de tecnologia, inovação e de apoio ao ensino.

Quem ganha com tudo isso são os professores e alunos, que terão acesso à comunicação pela internet, porque tudo o que se aplica na Educação, não é gasto, mas investimento. É um final feliz para uma luta de vários protagonistas.

DENTRO DO SEU NICHO

A PROFESSORA Márcia Bittar (sem partido) tem sido a principal articuladora das manifestações pelo estado a favor das pautas defendidas pelo presidente Bolsonaro.

FOCO NOS VOTOS

MÁRCIA BITTAR tem focado a sua pré-campanha para o Senado, no público bolsonarista, que as pesquisas apontam como sendo ainda majoritário no estado.

PODE SE PREPARAR

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) esqueça o Jorge Viana disputar o governo, e ele pular para a disputa do Senado. O JV sabe que, para o governo, é dar um tiro no escuro.

NÃO PRECISA PROJETO

NÃO VEJO SENTIDO do governador Gladson Cameli mandar um projeto para a ALEAC fixando que, o secretário que for se candidatar deve deixar o governo em dezembro. Basta reunir o secretariado e determinar.

ÚLTIMA CANARANA

O PT quer esperar a última canarana passar, para se agarrar. Sabe que, sem as coligações proporcionais, terá sérias dificuldades de formar uma chapa completa para a Câmara Federal, que venha a ser competitiva em 2022.

FORA DISSO, NÃO TEM NINGUÉM

OS ÚNICOS NOMES com alguma densidade eleitoral na chapa do PT para deputado federal são Raimundo Angelim, Sibá Machado e o Léo de Brito. Quem aparecer para completar a chapa, estará num patamar inferior.

NÃO TEM O QUE OFERECER

O PROBLEMA do PT é que, hoje está fora do poder. Quando estava no poder, tinha cargos a barganhar para conseguir candidatos a deputado federal.

PAGANDO CARO

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima (PP), poderia ter engavetado o pedido de impeachment do prefeito Bocalom, mas optou por pôr em pauta na próxima terça-feira. Isso embute que o Bocalom está no caminho errado de manter uma relação de animosidade com os vereadores. Poderá pagar caro.

NÃO TEM PRECEDENTE

NÃO TEM PRECEDENTE na política acreana um prefeito não ter uma base de apoio na Câmara Municipal de Rio Branco, e não dispor de um líder para servir de anteparo.

TENDÊNCIA É O CONFRONTO

A TENDÊNCIA natural neste clima é de confrontos permanentes entre a equipe do prefeito Tião Bocalom e os vereadores da capital. A corda se estica a cada dia.

BEM NA FITA

CONTINUO a achar muitas manifestações de votos no ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre, para deputado estadual. Marcus deixou a PMRB, mas continuou popular.

DERRETENDO PELA BOCA

O PRESIDENTE Bolsonaro continua derretendo a sua popularidade pela boca, desta feita atacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), por arquivar o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Se não tinha base jurídica, restou arquivar.

NÃO É SUFICIENTE

O BOLSONARO sabe que não está com esta bola toda, as pesquisas o mostram perdendo para o Lula, pode lotar com evangélicos e militares de pijamas a Avenida Paulista, mas sabe que não são suficientes para o eleger.

HISTÓRIA SE REPETINDO

REPITO, a história está se repetindo: o aloprado do Lula e seus alopradinhos fizeram de tudo com os seus escândalos, para que o Bolsonaro se elegesse presidente; e agora, o Bolsonaro e sua seita fazem de tudo para o Lula ganhar a eleição e voltar a ser presidente. É isso!

PREPAREM O FOGAREIRO

UM REAJUSTE DE 7% no preço da botija de gás está marcado para iniciar no mês de setembro. Com um aumento atrás do outro, logo vão voltar os fogareiros.

BELO TRABALHO

A RÁDIO DIFUSORA ACREANA pode comemorar no mês do seu aniversário, ter saído na gestão do radialista Raimundo Fernandes, da sua situação de sucata.

PRECISA MUDAR URGENTE

O prefeito Tião Bocalom precisa urgente mudar o rumo da sua administração, ou não vai conseguir se recuperar do desgaste popular, que já é grande nestes oito meses de gestão. Recurso público é para gastar bem, e não guardar.

FRASE MARCANTE

“Quando você contrata pessoas mais inteligentes que você, prova que é mais inteligente do que elas”. (R.H. Grant).