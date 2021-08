Edvaldo vai ao MP por socorro a marceneiros alvo de ação policial

Os procuradores-gerais adjuntos do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Sammy Barbosa Lopes (Assuntos Jurídicos), e Gilcely Evangelista (Assuntos Administrativos e Institucionais), receberam nesta quinta-feira, 26, a visita institucional do deputado estadual Edvaldo Magalhães e seu assessor parlamentar, Jair Santos.

O parlamentar disse que procurou a instituição, pois a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) quer avançar num diálogo com o MPAC, órgãos ambientais e marceneiros para retomar uma discussão sobre a legalização da atividade da marcenaria no estado.

“Foi aqui que iniciaram os primeiros Termos de Ajustamentos de Condutas que tiveram como desdobramento a construção dos parques industriais e dos polos moveleiros no Acre inteiro. Foi uma ação iniciada no MPAC, onde o governo à época pactuou e realizou. Essa atividade está sendo criminalizada hoje e é preciso um novo pacto para garantir celeridade nos licenciamentos da matéria-prima para que essa atividade não venha a ser tratada de forma inadequada”, disse o parlamentar.

Os procuradores-gerais adjuntos acolheram o pedido do parlamentar e colocaram o MPAC à disposição para avançar nos diálogos que se fizerem necessários ao encaminhamento do pedido.

MPAC