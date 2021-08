Centro de Línguas inicia as aulas na próxima segunda-feira (30)

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL), inicia na próxima segunda-feira, dia 30, as aulas do segundo semestre letivo para as turmas de segunda e quarta-feira. Para os alunos de terça e quinta, as aulas se iniciarão no dia 31 de agosto.

De acordo com o coordenador do CEL, Charles Sante, as aulas se iniciarão para mais de 2,1 mil alunos de forma remota, dos quais 600 são alunos novos, que realizaram o processo de matrícula, também de forma online.

Em Rio Branco, o Centro de Línguas oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e libras. Já em Cruzeiro do Sul, onde funciona o Núcleo de Estudo de Línguas, são realizadas aulas de inglês, espanhol e língua portuguesa.

Segundo o professor Charles, assim que as aulas presenciais retornarem na rede pública de ensino, as aulas presenciais também retornarão ao Centro de Línguas. Ele explica que, neste momento, o estudante já pode acessar o Portal do Aluno para saber em que turma irá estudar e qual será o professor. Tudo para que se possa criar os grupos de aulas remotas.

“As medidas para o retorno das aulas presenciais ainda estão sendo providenciadas, mas, para não haver atraso no calendário do ano letivo no CEL, iniciaremos o segundo semestre no formato remoto, podendo voltar ao presencial a qualquer momento”, explica o coordenador.