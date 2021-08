Após denúncia anônima, PM apreende mais de 17 quilos de drogas

Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma ação integrada entre os Grupos Táticos do 1°, 2° e 3° Batalhões resultou na apreensão de 17,8 quilos de maconha. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 26, no loteamento Jardim São Francisco, estrada do Panorama,

após denúncia anônima.

Policiais militares do Grupo Tático do 3° BPM realizavam patrulhamento preventivo, quando foram informados por populares que em uma residência abandonada havia uma grande quantidade de entorpecentes.

Os militares solicitaram apoio dos Grupos Táticos do 1° e 2° BPM, montaram o cerco policial e foram ao endereço. No local, não havia ninguém, ainda assim os policiais fizeram buscas e localizaram 23 “tijolos” de maconha, pesando 17,8 quilos.

O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Narcocotráfico (Denarc) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.