3a dose da vacina contra Covid-19 quer reforçar imunização em mais de 30 pessoas acima dos 70 no Acre

A dose de reforço da vacina contra Covid-19 será aplicada a um grupo indicado pelo Programa Nacional de Imunização a partir do dia 15 de setembro no Acre. Desse grupo constam 30.120 idosos com mais de 70 anos com mais de seis meses que tomaram a 2ª dose.

Além desses idosos, receberão a 3ª dose pessoas com alto grau de imunossupressão, cujo levantamento será enviado pelo Ministério da Saúde, dos grupos de imunodeficiência primária grave; que estão em quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3; que fazem uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por tempo igual ou mais que 14 dias; usam drogas modificadoras da resposta imune (segundo tabela específica); pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, e auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Leia nota da Sesacre:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), faz esclarecimentos acerca da dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cujas tratativas são provenientes de nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde.

O Acre aplicará a dose de reforço, com previsão de início para o dia 15 de setembro, apenas em idosos acima de 70 anos (que correspondem a 30.120 pessoas), com mais de 6 meses de aplicação da segunda dose, e pessoas com alto grau de imunossupressão, cujo levantamento será enviado pelo Ministério da Saúde, dos seguintes grupos:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)

em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3;

V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1);

VII – Pacientes em hemodiálise;

VIII – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas,

auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).