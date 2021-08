Thor faz web rir com foto de urubus buscando sombra em praça

O médico Thor Dantas ficou muito conhecido por suas posições firmes em relação à segurança sanitária das pessoas nesta pandemia. Nesta quarta-feira (24), no entanto, ele publicou em seu perfil no Twitter a imagem de dois urubus sob a sombra de um banco na Praça Plácido de Castro, no Centro de Rio Branco.

A foto foi feita às 15 horas, pico do Sol e do calor causticante que deixou os acreanos extenuados.

“Será q tá calor? Já vi a expressão “botar o boi na sombra”, mas urubu, foi a 1a vez…”, brincou o médico.

O Acre vive uma onda de calor neste mês de agosto. A previsão é que a partir desta sexta-feira (27) o clima fique mais ameno com a chegada de uma frente de ar polar.