Parque do Chandless foi o lugar mais quente do Brasil na terça (24)

Os sucessivos recordes de calor registrados nos últimos dias em Rio Branco, no Acre e no Brasil são consequência direta das intensas penetrações de ar frio polar ocorridas nas últimas semanas. O ar polar é extremamente seco e deixa uma enorme bolha de baixa umidade sobre o centro da América do Sul.

Assim, com pouca água na atmosfera, os raios solares incidem com mais intensidade na superfície da Terra, fazendo com que o solo se aqueça muito. Este calor é transmitido para o ar que está logo acima.

Na última terça-feira (24/8/202021), foram registradas as maiores temperaturas de 2021 e dos últimos anos em Rio Branco, no Acre, nas capitais e no Brasil. Rio branco registrou 36,8ºC (aeroporto), enquanto no interior do Acre, o calor foi ainda mais intenso, com 39,0ºC, no Parque Estadual do Chandless, 38,2ºC, em Assis Brasil, e 38,0ºC, em Cruzeiro do Sul (aeroporto).

Não foi diferente em outros estados do Brasil. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, por exemplo, na ultima terça-feira, foi registrada a maior temperatura do ano entre as capitais brasileiras e de todo o Brasil, com a marca de 41,0ºC.

Novos recordes poderão ser registradas nesta quarta-feira e na próxima quinta-feira, no Acre e no Brasil.

É bom lembrar que não se trata de uma onda de calor, pois o ar quente que está na região não veio de nenhuma outra área, mas é consequência, como já informamos, das inúmeras ondas de frio polar que invadiram a região em junho, julho e agosto deste ano.

Fonte: O Tempo Aqui/Davi Friale