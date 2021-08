O Ministério Público Federal (MPF) divulgou o Edital nº 05/2021 com o cronograma previsto para realização do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação do cadastro de reserva de estagiários de nível superior e pós- graduação para unidades do MPF no Acre, nesta quinta-feira, 26.

De acordo com o cronograma, a realização da prova em formato on-line está prevista para o próximo dia 3 de setembro com provas objetivas e subjetivas. Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco/1o-processo-seletivo-publico-de-2021.

Confira a íntegra do Edital