Ismael Machado destaca empenho dos profissionais da Educação Especial

Na sessão desta terça-feira (24) o vereador Ismael Machado (PSDB) destacou a Semana da Pessoa com Deficiência e reiterou o compromisso de seu mandato com as políticas voltadas para esse público, na oportunidade parabenizou o empenho dos profissionais da Educação Especial.

“São pessoas que tem comprometimento cognitivo e muitos casos pessoas que além do comprometimento cognitivo tem também outras deficiências associadas. Eu tenho cuidado e carinho com as políticas voltadas em favor desse público, minha esposa e psíquica pedagoga e especialista em educação inclusiva, com isso sempre acompanho de perto todo seu esforço, atenção e dedicação em atender e orientar a todas essas famílias.

Ainda em sua fala, apresentou requerimento visando Moção de Aplauso à senhora Neri Terezinha Rodrigues, mãe do Isaac, aluno do Centro Educacional Especializado Dom Bosco, que mesmo durante a pandemia, continuou realizando as atividades em Home Oficce , acompanhada por profissionais especializados.

“É muito bonito o amor e a dedicação de tantos profissionais com essa mãe que não deixou seu filho ficar sem realizar as atividades que ele tanto precisa para evitar atrofia, por isso, apresento um requerimento solicitando uma Moção de Aplauso para essa mãe guerreira, que mesmo diante de todas as dificuldades que enfrenta, nunca desistiu de cuidar e de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao seu querido filho”, concluiu.