O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Ieptec) abriu nesta quarta, 25, dois editais (edital 001 e edital 002) para contratação, por meio de processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas, na modalidade bolsa professor-tutor, sendo dois certames diferentes, um de mensalista e outro de horista e uma oferta global de 59 vagas. O prazo para inscrição se estende até o dia 3 de setembro.

As inscrições estão disponibilizadas, via e-mail, no endereço [email protected], ou presencialmente na sede/Unidade Central do Ieptec nos horários de 7h30 às 13h30.

Os processos seletivos simplificados de que tratam os editais destinam-se a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior e os selecionados receberão bolsa de até R$ 3 mil, que pode variar conforme carga horária das vagas explícitas na publicação, conforme lei federal nº 3.129/2016 e suas alterações.

O recurso será financiado pela Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE), repassado para que o Instituto execute o Itinerário V, conforme termo de cooperação técnica realizado entre os dois órgãos.

Requisito

O requisito mínimo para participar do processo seletivo é portar diploma ou certidão de formação de nível superior, em alguma das variadas áreas dispostas no edital, como: Pedagogia, Administração, Análises de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Marketing, dentre outras.

Para mais informações quanto ao processo seletivo, acesse o edital disponível na plataforma: ead.ieptec.ac.gov.br.