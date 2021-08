Gladson: redes e sistemas de transmissão fazem de 2022 o ano da redenção energética para o Juruá

As principais reivindicações da população de Cruzeiro do Sul foram ouvidas pelo governador Gladson Cameli, em audiência pública na sede do programa Universidade Aberta no Juruá, nesta quarta-feira, 25.

Representantes de associações de moradores de pelo menos 25 bairros de Cruzeiro fizeram reivindicações, em sua maioria, de recuperação de ruas, melhoria do abastecimento de água, desentupimento de esgotos, construção de bueiros e eliminação de áreas de erosão.

Na ocasião, Cameli anunciou que 2022 será o ano do setor energético para a região, com a inauguração de redes e bases de transmissão. “Estamos recuperando o estádio e duplicando a rodovia AC-405 e faremos muito ainda. Vou levar as reivindicações de todos vocês para providências”, ressaltou.

O presidente da União das Associações de Moradores de Cruzeiro do Sul, Gilvan Santos, lembrou que a maioria das comunidades é carente. “Por isso, tudo o que pedimos é para honrar as comunidades e os esforços dos nossos presidentes de associações. Eles não ganham nada por isso, pelo contrário, muitas vezes gastam do próprio bolso para valorizar seus moradores, as suas localidades”, lembra Santos.

Um a um, os presidentes das associações de moradores foram se manifestando como autênticos líderes comunitários, segundo orientação do governo do Estado para que os gestores saibam de suas necessidades.

“Conhecemos a realidade de cada morador e agradecemos essa demonstração de carinho e de respeito do governador por nós. É nos bairros que vivem as famílias e estaremos esperando melhorias”, disse Francisco Fábio Corrêa Filho, o Novo, presidente da Associação de Moradores do Bairro Alumínio.

Chiquinho Maia, presidente da Associação de Moradores do Bairro Arthur Maia, destacou que o governador sempre foi solícito aos pedidos de benfeitorias como senador da República e que “agora, como governador, a coisa não está sendo diferente”.

Conforme Ítalo Lopes, diretor executivo do Depasa, a instituição tem trabalhado para dar mais condições de solução para a situação de bairros como o Bezerrão, o Cumaru e o Cruzeiro.

“Teremos, em alguns locais, água 24 horas nos próximos meses. É importante conhecermos as necessidades de vocês e vamos nos empenhar pra atender a todos”, garantiu o gestor do Depasa em Cruzeiro do Sul.

Cameli e Zequinha fazem apelo para que 10 mil cruzeirenses tomem a segunda dose da vacina

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, clamaram às lideranças comunitárias que sensibilizem pelo menos dez mil moradores, que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19, para comparecerem aos postos de saúde de Cruzeiro do Sul.

“Não podemos deixar essa oportunidade passar. Não podemos desperdiçar esse direito tão importante para que possamos nos livrar dessa pandemia e seguir nossas vidas”, afirmou Gladson Cameli.

Já o prefeito Zequinha disse que mutirões de vacinação estão chegando à casa das pessoas para levar o imunizante e diminuir o fosso da vacinação. “Não queremos que essas doses se estraguem pela indiferença das pessoas, enquanto vemos países vizinhos querendo essa oportunidade, como é o caso do Peru, aqui ao lado”, frisou Zequinha Lima.

Segundo o prefeito, Cruzeiro do Sul foi a primeira cidade do país a imunizar jovens de até 12 anos. Na cidade, segundo a prefeitura, pelo menos 90% da população de 12 anos para cima está vacinada contra a Covid-19. A população ê de cerca de 90 mil pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.