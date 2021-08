Feira do Artesanato acreano será realizada no Via Verde Shopping

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre do Acre (Seet) realiza nos dias 27, 28 e 29, a Feira de Artesanato acreano no Via Verde Shopping. O objetivo é mostrar a diversidade e beleza dos produtos artesanais do Estado e garantir venda e negócios para os expositores.

O evento contará com dois espaços de exposição no estabelecimento, que funcionarão, na sexta-feira, das 10 às 22h, e no sábado e no domingo, das 11 às 21h. Durante os três dias estarão presentes 22 artesãos, que confeccionaram peças exclusivas para o evento.

“Com o retorno das feiras, podemos realizar parcerias como essas, que garantem visibilidade e vendas para os produtos locais. O artesanato acreano é um dos mais vendidos do país, as peças são lindas, e por isso convidamos a população a prestigiar”, afirma a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Eliane Sinhasique.

Bordados, cerâmica, pintura, artigos de decoração em madeira, biojoias e muitas opções não faltarão. Além disso, atrações musicais indígenas complementam a programação.

Segundo a coordenadora do Artesanato da Seet, Suelany Paiva, a ideia é realizar mensalmente a feira no shopping, movimentando a economia local e dando rotatividade aos expositores: “Queremos realizar edições em outubro e novembro. Sempre abrindo para novas inscrições, com o objetivo de mobilizar o maior número de artesãos participantes”.

O gerente de marketing do Via Verde, Vinícius Teixeira, reforça que o shopping está sempre disposto a contribuir com a arte local: “Ficamos muito felizes de receber esta edição, nosso papel como instituição inserida em Rio Branco é acreditar na nossa cultura e fortalecer a nossa economia”.