A secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, entregou nesta quarta-feira, 25, o plano para a retomada das atividades presenciais da rede pública de ensino do Acre ao Conselho Estadual de Educação, que deverá aprovar o documento para que os alunos possam voltar às salas de aula no formato híbrido (presencial e remoto), previstas para se iniciarem no dia 8 de setembro.

Essa retomada será feita com muita cautela pelo período de 60 dias, quando concluiremos a volta híbrida de todas as turmas. Até lá, vamos fazer monitoramento junto com as equipes das áreas de vigilância”, destacou Socorro Neri.

Na oportunidade, a gestora pediu aos conselheiros uma atenção especial para a aprovação do parecer, para que as aulas se iniciem dentro da programação prevista: “Reconhecemos todo o esforço dos profissionais que tiveram que se adaptar a esse momento, assim como os pais e estudantes. Nossa preocupação é com o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, pois não teve neste momento de pandemia nada que substituísse a interação dos estudantes com os alunos em sala de aula. Por isso, todo esse plano foi pensado para um retorno seguro às nossas crianças e jovens, e também dos profissionais de educação”.