Civil prende suspeito de aplicar golpes em joalheria de Rio Branco

Ascom/Policia Civil do Acre –

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Polícia Civil por meio da Delegacia da 1ª Regional, prendeu em flagrante delito o nacional A. L. da C. pelo crime de estelionato cometido contra joalheria em Rio Branco.

Através de uma denúncia feita pelo representante da loja, os investigadores da 1ª Regional empreenderam diligências no intuito capturar o estelionatário que já estava aplicando o golpe pela sexta vez na mesma loja.

No ato da entrega dos produtos, o autor foi surpreendido pelos policiais e lhe dado voz de prisão.

O autor aplicava os golpes com cartões clonados de outras vítimas, as quais ao visualizarem as compras feitas sem suas autorizações, cancelavam a compra e bloqueavam os cartões.

Os produtos eram entregues e a loja não recebia o valor da venda, somando um prejuízo de R$ 20 mil.

Foram apreendidos com o autor mais de 50 peças de jóias da loja, entre cordões, brincos, pulseiras, pingentes entre outras. Sendo recuperado um montante total de aproximadamente R$ 7 mil.

Além de dois celulares que foram utilizados na aplicação dos golpes.

O autor foi levado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para procedimentos cabíveis.