O deputado Daniel Zen destacou nesta quarta-feira (25) a audiência envolvendo sindicatos, associações e profissionais da educação e outros segmentos afins para debater o PL que possibilita internet à comunidade escolar.

Zen pretende incluir as propostas e votar o projeto o mais rapidamente possível. O PL é parte do acordo com o governo para pôr fim à greve da educação deste ano.

Assim, os detalhes devem ser debatidos entre o governo e as categorias visando a implementação de cada ponto da lei.