Tese de Alan Rick é acreditar na Branca de Neve e os Sete Anões

O DEPUTADO Federal Alan Rick (DEM) defende uma tese que, na essência tem suporte: o lançamento de cinco candidatos ao Senado, favorece a candidatura do ex-senador Jorge Viana (PT) ao Senado. E, defende a candidatura de unidade dentro do grupo do governador Gladson Cameli, para a disputa da única vaga para senador, na eleição do próximo ano. É nesta tese da candidatura única, que a porca torce o rabo. Primeiro, o Gladson não tem como fazer com que isso aconteça, por não ter força para mandar os candidatos do seu grupo renunciarem para definir apenas um candidato. Quem é que, vai chegar com o senador Márcio Bittar (MDB), e dizer que, ele tem de retirar a candidatura da Márcia Bittar, em prol da unidade? Quem é que também vai dizer ao ex-prefeito Vagner Sales (MDB), para retirar a candidatura da filha, a deputada federal Jéssica Sales (MDB)? E, convencer a deputada federal Vanda Milani (PROS), a não disputar o Senado? Dizer para a senadora Mailza Gomes (PP), que, ela deve abrir mão de buscar um novo mandato? E, convencer o deputado federal Alan Rick (DEM) a não ser candidato a senador em 2022? Mirar nas pesquisas não será nunca um farol de definição, até porque uma eleição se decide na campanha, na estrutura, na força partidária, e mais do que tudo isso, na empatia que o candidato conseguir com o eleitor. Pesquisa é apenas um dado de momento. Quem dispara na dianteira nem sempre ganha a eleição. O que mais tem embalado estas candidaturas é a quase certa derrota no Senado da volta das coligações proporcionais. Seus partidos teriam dificuldades em montar chapas próprias para a Câmara Federal. Não sei como é que o governador Gladson Cameli sairá deste enrosco, já que prometeu apoio a todos os cinco candidatos a senador do seu grupo. Por tudo isso, é mais certo acreditar que existiram a Branca de Neve e os Sete Anões, do que crer que teremos um único nome para o Senado do grupo palaciano.

NÃO PERDERIAM NADA

DOIS CANDIDATOS a governador que, se perderem a eleição, não perderão nada. O senador Sérgio Petecão (PSD), depois de 2022 ainda terá 4 anos de mandato. E, o governador Gladson Cameli, se não for reeleito, volta para Manaus para comandar as empresas do pai Eládio Cameli, um dos empresários mais sólidos da Amazônia.

JOGANDO COM O PASSADO

OS DEFENSORES da candidatura do ex-senador Jorge Viana (PT) ao governo em 2022, argumentam que, ele já derrotou caciques da política acreana, quando se elegeu governador, e que poderá repetir este feito em 2022.

CENÁRIO DIVERSO

ESQUECEM de dizer que, aquele era outro cenário, no qual o PT era a virgem que tinha chegado no caberá da política, e todos queriam sua companhia. Depois de tudo o que ocorreu nos últimos 20 anos, o PT não é mais a virgem do cabaré, e hoje implora por companhias. É só ver as eleições, a estadual em 2018; e a municipal, em 2020. O JV teria mais dificuldade de emplacar a vitória.

FATO A SE RESSALTAR

AGORA, um fato tem de ser ressaltado nesta discussão, o ex-senador Jorge Viana é hoje a maior liderança política do PT, com votos além dos limites dos muros petistas.

COBRANDO PROMESSAS

OS INTEGRANTES do Cadastro de Reserva da Polícia Civil não estão querendo nenhum privilégio para serem contratados, querem apenas que o governador Gladson cumpra promessa de campanha de que os contrataria se ganhasse a eleição. E, recebeu votos pela promessa.

MOVIMENTO DE BASTIDORES

SEM FALAR OS NOMES dos santos da procissão, mas há um movimento nos bastidores envolvendo lideranças políticas, discutindo se lançar um candidato ao governo que seja um defensor ferrenho das ideias do Bolsonaro.

APOSTANDO NA VOZ DAS RUAS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) vê com ceticismo as pesquisas que não o colocaram na ponta da preferência popular para governador. “Não sou de me enganar, nunca fiz uma campanha com tanta aceitação”, afirma.

“FOGO DE PALHA”

A FRASE ACIMA não é de nenhum petista, mas do vice-presidente Hamilton Mourão, sobre as manifestações do 7 de Setembro; a favor do presidente Bolsonaro, do fechamento do STF e de uma intervenção militar no país.

POLITICAMENTE, COM RAZÃO

E, o vice Hamilton Mourão, politicamente, está com a razão. A movimentação toda de Pastores evangélicos, de militares de pijama, pode até colocar muita gente na Avenida Paulista, em São Paulo, mas não é um público capaz de eleger um presidente, então, é “Fogo de Palha.”

DISCURSO CÔMICO

E, O DISCURSO é o mais cômico possível, de que a derrota do Bolsonaro implicaria na implantação do comunismo no Brasil. O que dizer, a não ser: santa paciência, santa ignorância! Desde quando, o comunismo é forte no país?

MUDANÇA NA CÂMARA

PODE acontecer mudança na composição da Câmara Municipal de Rio Branco, é só questão do processo de um vereador entrar na pauta de votação do TRE-AC.

IMAGEM DERRETENDO

NÃO VEJO outra pasta municipal que tenha mostrado mais trabalho do que a Zeladoria, com a limpeza das praças, mantendo a iluminação pública, e a cidade mais limpa. Só que, por falta de comunicação, a imagem do prefeito Bocalon que prevalece, é a de que não faz nada.

QUAL É A VANTAGEM?

TENHO o maior respeito pela pessoa do prefeito Bocalon, mas quando se trata da sua figura de gestor, tenho que questionar: que vantagem acha que consegue ao dizer que economizou 180 milhões de reais? O bom gestor é aquele que gasta todos os recursos públicos com lisura e eficiência, não é aquele que guarda os recursos. Ou não?

FILME DE FINAL NADA FELIZ

OS DEPUTADOS da base do governo dispararam críticas esta semana contra a má vontade dos secretários do governo em atender os políticos; alguns porque buscarão mandatos na ALEAC. Críticas justas! São os que votam e colocam a cara ao tapa no enfrentamento com a oposição. Filme com o mesmo enredo assisti em governos do PT; quando secretários foram candidatos, se elegeram, e os deputados da base foram na balsa para Manacapuru.

A HISTÓRIA SE REPETE

TODAS as grandes desgraças e os genocídios ao longo da história da humanidade, sempre aconteceram em cima do radicalismo religiosa, na defesa da fé, e do obscurantismo. Por isso, fico sempre com um pé atrás quando vejo líderes religiosas beirando o fanatismo.

FICOU COM A CIÊNCIA

COM uma nova variante da Covid-19 batendo na porta, foi certa a decisão do governador Gladson Cameli em suspender o desfile do 7 de Setembro; e de baixar normas para restaurantes e bares exigirem dos clientes a comprovação da vacinação, para ficarem nos ambientes.

FRASE MARCANTE

“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário”. (Albert Einstein).