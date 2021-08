As atividades presenciais do Sesc Ler foram retomadas na segunda-feira, 23, no interior do Acre, após uma pausa de mais de um ano por causa da pandemia. No total, cinco unidades voltaram às ações educacionais: Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó. As crianças e os adultos foram organizados respeitando o distanciamento social para o monitoramento da temperatura corporal e higienização das mãos.

No período de pandemia, os estudantes receberam kits pedagógicos para desenvolverem as atividades em casa. De acordo com a coordenadora do Sesc Ler no Acre, Patrícia Carvalho Redigulo, o retorno às aulas para a comunidade do interior foi de suma importância.

“Nosso trabalho é fundamental socialmente para cada um dos alunos e para os nossos professores; este é trabalho transformador do Sesc, que é nossa missão, é o voltar a estar junto e buscando uma nova caminhada dentro da educação”, disse Patrícia.

Sesc Ler

O projeto Sesc Ler oferece educação integrada para jovens e adultos não escolarizados, de acordo com a diversidade cultural e necessidade das regiões brasileiras. Sob o conceito abrangente de alfabetização, o Sesc Ler promove educação por inteiro, não apenas ensina a ler, mas mostra a importância da leitura e da escrita no cotidiano de cada um e integra o ensino formal com cultura, lazer e saúde. E o projeto vai além do ensino básico. Estimula a qualificação profissional, ação comunitária, desenvolvimento cultural e a cidadania.

Onde encontro o Sesc Ler?

O Sesc Ler está implantado em municípios do interior do Acre, em centros educacionais construídos pelo próprio Sesc nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó.