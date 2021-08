Na última semana, 40% do Acre não teve casos positivos da Covid-19

Nove municípios do Acre -Acrelândia, Capixaba, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Porto Acre, Porto Walter, Santa Rosa e Senador Guiomard -não acusaram exames positivos para Covid-19 ao longo da última semana, segundo dados coletados entre os dias 15 e 21 de agosto.

Além disso, nos últimos sete dias aconteceram 3 óbitos: 1 em Brasiléia, 1 Mâncio Lima e 1 em Rio Branco. Ou seja, os demais (19 municípios) não registraram mortes por Covid-19.

No boletim divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde, sete pessoas seguiam internadas pela doença, um dos menores números desde o começo da pandemia.

Apesar do cenário positivo, o governador Gladson Cameli está preocupado com as pessoas que ainda não foram se vacinar e diz que é só isso que falta para que as coisas voltem ao normal no Acre.

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março de 2020, seguindo até o dia 15 de março daquele ano em média com 2 notificações diárias.

Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa. No Estado, até o momento, são 244.830 casos notificados, tendo sido 157.060 (64,2%) casos descartados, 87.724 (35,8%) confirmados e 46 em análise por PCR.

Nesta terça, o Estado do Acre apresentou um aumento de 42 casos confirmados, sendo todos com imunidade para o SARS CoV2 (TR), caracterizando contato anterior com o vírus, não sendo possível determinar o período de contágio.