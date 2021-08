O deputado Jenilson Leite disse nesta quarta-feira (25) que indicou ao governo do Estado ação em favor das pessoas autistas em Cruzeiro do Sul, pois a comunidade tem dificuldade de consultar neuropediatra. Há poucos profissionais mas o governo, segundo ele, tem recursos para melhorar o atendimento.

A indicação dirigida a Sesacre para contratação de neuropediatra fixo em Cruzeiro do Sul. “Para atender as crianças do Vale do Juruá”, disse.

Ele também parabenizou os trabalhadores da Rádio Difusora Acreana, emissora que completa 77 anos de fundação.