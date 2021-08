Acre registra redução de 50,4% de mortes no trânsito, diz governo

Nos primeiros seis meses deste ano, o Acre registrou uma queda de 50,4% no número de mortes por acidentes de trânsito acontecidos nas vias estaduais, levando em consideração o mesmo período de 2020 e o aumento da frota. Em 2020 foram 25 mortes no trânsito, enquanto que de janeiro a junho de 2021 foram registradas 13. Os dados são de um estudo realizado pela Coordenação de Estatística da Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da Polícia Militar.

Apesar da ótima notícia, os números de acidentes de trânsito considerados de gravidade média e leve tiveram um pequeno crescimento. Os acidentes com vítimas que ficaram feridas aumentaram 10,65%, um crescimento mínimo, mas que denota a falta de atenção e prudência nas vias.

Na capital Rio Branco, cidade com maior frota do estado, o total de acidentes de trânsito diminuiu 13,19%, assim como os outros marcadores: os acidentes sem vítimas diminuíram 15,75%, já os que pessoas se feriram reduziram 8,10% e os acidentes com vítimas fatais tiveram redução de 21%.

“Graças ao esforço do governo do Acre e o trabalho integrado do Detran, Polícia Militar e diversos órgãos de segurança pública, o nosso estado alcançou essa redução de mortes no trânsito tão significativa. Mesmo com essa redução, não podemos deixar de dirigir com responsabilidade. Por isso convidamos cada motorista a se juntar a nós por um trânsito mais seguro”, declarou o governador do Estado, Gladson Cameli.