A Ufac, por meio do projeto de extensão Mãos que Salvam, realizou a entrega de 800 quilos de álcool em gel para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Rotary Club de Rio Branco, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, a Defesa Civil de Rio Branco e a Associação Fada Madrinha. A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta sexta-feira, 20, no bloco de Nutrição, em frente ao laboratório onde o material foi produzido.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, ressaltou o papel da universidade pública na pandemia causada pelo novo coronavírus. “Esta universidade é a única pública de ensino superior no Acre e se mostrou protagonista no momento da pandemia. Foi a ciência que deu a resposta que a sociedade precisava e a Ufac nunca parou”, disse. “Nós ainda estamos na pandemia e precisamos continuar com esse protocolo de utilizar máscara e higienizar as mãos com álcool em gel.”

Para a presidente da Associação Fada Madrinha, Beatriz Figueiredo, a doação é de grande importância no trabalho que realizam. “Nós já entregamos máscara para pacientes internados e acompanhantes”, contou. “Essa ajuda do álcool em gel vai contribuir para segurança e higiene das crianças que estão internadas no Hospital da Criança e no Hospital do Câncer Infantil.”

Esta é a segunda edição do projeto de extensão que, em sua primeira versão, produziu, envasou e distribuiu sabonete líquido, álcool em gel 70% INPM e álcool 70% INPM para instituições que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O projeto é coordenado pelo professor Dayan Marques e conta hoje com seis estudantes do curso de enfermagem como bolsistas.

Participaram da solenidade de entrega membros da administração superior da Ufac e representantes dos órgãos que receberam a doação.