Roberto Duarte pede por segurança no meio rural e nas unidades de saúde do Acre

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (24) que reuniu-se com servidoras terceirizadas da Aleac e ouviu que há problema no transporte público. O ônibus que elas tomam circula de hora em hora, o que prejudica as viagens.

Segundo ele, o prefeito Tião Bocalom não fez nada para resolver o problema do transporte coletivo. “É um caos e precisa ser resolvido”, disse.

Duarte também discorreu sobre a falta de segurança nas unidades de saúde. Os trabalhadores vão trabalhar rogando a Deus por sua segurança. A decisão tomada foi demitir 180 pais de família.

“Precisamos urgentemente tratar desse assunto”, disse, também reportando sobre a insegurança no meio rural.

Ele esteve no Bujari, onde ouviu relatos de roubo na área rural. A situação se repete por vários municípios.