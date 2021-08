O deputado Jonas Lima disse nesta terça-feira (24) que o prefeito de Mâncio Lima, Isac Lima, tem cuidado do povo de forma diferenciada e que a cultura do café, pimenta do reino e coco vem se destacando na produção rural do município.

“O café leva segurança para o pequeno agricultor”, disse.

Lima agradeceu aos deputados que colaboram o desenvolvimento rural do Acre e diz que é mais importante garantir recursos para esse setor porque traz renda e trabalho.

No entanto, ele vê que é difícil para os políticos acreditarem no meio rural porque é mais fácil trabalhar nas cidades.