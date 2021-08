Cadmiel denuncia que máquinas para ramais estão paradas nos municípios

O deputado Cadmiel Bonfim destacou nesta terça-feira (24) a entrega das ambulâncias para o sistema de saúde do Acre. Segundo ele, o governador garantiu duas viaturas para Feijó, cidade para a qual lutou muito por ambulância.

Segundo ele, máquinas estão paradas no pátio de Feijó sendo que o Acre vive o auge do verão amazônico e elas, no modo em que estão, fazem o Estado perder a oportunidade climática para realizar serviços de melhoria de ramais.

“Isso é absurdo”, disse, afirmando que essa situação é vista em vários outras cidades. A Energisa não consegue implantar a rede elétrica em vários ramais porque as máquinas estão paradas. São 11 ramais com o programa Luz Para Todos.

“O tempo está passando, daqui a pouco começam as chuvas”, completou o parlamentar.

Ele afirmou que a prisão dos marceneiros é uma vergonha para o Acre. A situação obriga o pessoal a trabalhar na clandestinidade e é inadmissível que essa situação ainda persista.

A mesma turma do Ibama e polícia seguem na direção do Vale do Juruá. “Se em Brasiléia teve a situação das outras é semelhante. Infelizmente o poder está devagar na regularização”.