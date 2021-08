Antecipação do salário de servidores injeta R$255 milhões na economia do Acre a partir de sexta (27)

O governo do Acre antecipou para quarta-feira, 25, o pagamento de agosto dos aposentados e pensionistas, e para sexta-feira, 27, o pagamento dos mais de 32 mil servidores públicos ativos. Seguindo o cronograma de pagamento, os salários estariam disponíveis apenas no dia 31 de agosto.

Somente com a folha de pagamento do mês de agosto, o governo coloca em circulação no estado um montante de R$255.851.419,33, para 49.547 servidores entre ativos, inativos e pensionistas.

Além do pagamento dos proventos do mês, será liberado dia 3 de setembro o pagamento do segundo lote de verbas retroativas devidos a servidores e ex-servidores do Estado.