O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), oferta a partir desta segunda-feira, 23, o Curso Básico de Libras em Contexto, voltado para servidores públicos que trabalham com o atendimento ao cidadão. O curso, com carga horária de 120 horas, será ministrado de forma presencial no auditório do Acreprevidência das 14h às 17h, terá três meses de duração, encerrando as turmas dia 02 de dezembro.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou ainda Língua de Sinais Brasileira (LSB), é a língua natural que os surdos do Brasil usam. Tal como a língua portuguesa, a espanhola, inglesa ou qualquer outra. O Curso ofertado tem como objetivo possibilitar aos profissionais que trabalham com atendimento ao público uma melhor comunicação entre surdos e ouvintes, através do aprendizado dos sinais básicos para uma comunicação em Libras.

A seleção dos cursistas se deu por meio de indicação de cada órgão de Estado, onde foi selecionado um, ou mais, servidores que trabalham diretamente com o atendimento ao público em cada instituição. A instrutora Eliane Vilela da Silva, é Pós-graduada em Libras (Língua Brasileira de Sinais/Educação de Surdos/Interpretação/Tradução), pela Faculdade São Francisco de Barreira – Lato Senso e está cursando Pós-graduação em Educação Inclusiva, Educação Especial e Neuropsicopegadogia, pelo Grupo Educacional FAVENI.

O reconhecimento de Libras, por meio da Lei ° 10.436/2002 como sendo a língua da comunidade de pessoas surdas do Brasil, trouxe consigo regulamentações que procuram garantir a sua circulação no território nacional. Dessa maneira, a lei também passa a incidir sobre o funcionamento de instituições, de forma a garantir que o poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos desenvolvam formas de apoiar o seu uso e sua difusão.