Governo inicia operação tapa-buraco no ramal Antônio Costa, em Capixaba

Com o objetivo de garantir a mobilidade das mais 400 famílias que residem no Projeto de Assentamento Alcoolbras, na cidade de Capixaba, o governo do Estado avança com novos serviços de manutenções em ramais.

As atividades estão sendo desenvolvidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que realiza uma operação de tapa-buraco na pista do ramal Antônio Costa, localizado na BR-317.

“Desde a última semana, os nossos técnicos estão na localidade, recuperando a principal via do projeto de assentamento, no ramal Antônio Costa. É por meio dele, que se chega aos demais ramais que existem na região”, destaca o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

As manutenções nos 10 quilômetros de extensão da referida estrada rural estão incluídos nas ações emergenciais desenvolvidas pela gestão estadual. A operação tapa-buraco segue a determinação do governador Gladson Cameli, de atender as necessidades do homem do campo.

“Estamos detectando os pontos críticos, efetuando a retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilizando e compactando a nova massa asfáltica. As obras já avançaram até a metade do ramal. Creio que nos próximos dias, os serviços sejam concluídos”, informa o diretor de operações do Deracre, Ronan Fonseca.

Além de melhorar a trafegabilidade de veículos e pedestres, as intervenções que estão sendo feitas no ramal Antônio Costa auxiliam os produtos rurais no escoamento de itens agrícolas, como bananas, milho, feijão, mandioca e até carvão, como relata o agricultor José Marques.

“Nossa expectativa é levar a produção até os mercados, sem grandes dificuldades. Com a chegada desse tapa-buraco, isso agora se tornará realidade, principalmente quando chegar o inverno. Fico grato ao governador Gladson Cameli por fazer essas benfeitorias”, disse.