A primeira parceria irá realizar a obra de asfaltamento de 5 km de ruas, em que o Município vai realizar as bases e sub-bases das estradas e o Estado irá realizar a pavimentação e o saneamento básico. Sena Madureira foi uma das localidades que sofreu com as cheias em fevereiro.

“Estamos cumprindo a agenda de visita nos municípios para atender as demandas relacionadas a infraestrutura. O governo do Estado vai investir recursos para atender as necessidades do município”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

“Quero agradecer ao governo do Estado por essa parceria que estamos iniciando para trazer investimentos ao município, a primeira ação será a melhoria das ruas e quem ganha é a população”, ressaltou o prefeito Mazinho Serafim.